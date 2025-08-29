TWICE¡Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡Ë¤ÎTZUYU¡Ê¥Ä¥¦¥£¡Ë¤¬¡¢Instagram¤ÇÈ¢º¬Î¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤à¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈ¢º¬¤ÎÁ°¤Ë¤Ï²­Æì¤Ë¡ªÆüËÜ¤Î³ÆÃÏ¤òÎ¹¤¹¤ëTWICE¥Ä¥¦¥£¡¢¥Óー¥Á¤Ç¤Î¿åÃå»Ñ¤â①②¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆüËÜ¥Ä¥¢ーÃæ¤ÎTWICE①②③ ¢£È¢º¬¤Î»³¤òÊâ¤­¡¢¤ªÃã¤òÌ£¤ï¤¦TWICE¥Ä¥¦¥£ Åê¹Æ¤Î1¡¢2ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢È¢º¬ÅòËÜ±Ø¤ÎÁ°¤Ë¥Ä¥¦¥£¤¬¹ßÎ×¡£¥­¥ã¥Ã¥×¤Ë¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤ÎÃ¸¿§¥³ー¥Ç¤Ç