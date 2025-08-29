TWICE¥Ä¥¦¥£¤¬È¢º¬Î¹¹Ô¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª¥¸¥ç¥ó¥è¥ó¤È¥Óー¥ë¤Ç´¥ÇÕ¡¢¥Ñ¥Ã¥¯Ãæ¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥·¥ç¥Ã¥È¤â
TWICE¡Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡Ë¤ÎTZUYU¡Ê¥Ä¥¦¥£¡Ë¤¬¡¢Instagram¤ÇÈ¢º¬Î¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤à¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤Î1¡¢2ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢È¢º¬ÅòËÜ±Ø¤ÎÁ°¤Ë¥Ä¥¦¥£¤¬¹ßÎ×¡£¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤ÎÃ¸¿§¥³ー¥Ç¤Ç¤Ë¤Ã¤³¤ê¤È¥¬ー¥É¥ìー¥ë¤Ë¹ø³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï¼«Á³¤òËþµÊ¡£ÎÐ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Ãã²°¤Ç¤ªÃã¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£4¡¢6ËçÌÜ¤Ç¤ÏJEONGYEON¡Ê¥¸¥ç¥ó¥è¥ó¡Ë¤â°ì½ï¤Ë»¶ºö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿7¡¢8ËçÌÜ¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÎÁÍý¤¬ÊÂ¤ó¤ÀÏÂÉ÷¤Î²ûÀÐÎÁÍý¤òÁ°¤Ë¡¢À¸¥Óー¥ë¤Î¥¸¥ç¥Ã¥¤Ç¥¸¥ç¥ó¥è¥ó¤È´¥ÇÕ¡£9ËçÌÜ¤Ç¤ÏÉÙ»Î»³¥µ¥¤¥Àー¤ò¼ê¤Ë¥¸¥ç¥ó¥è¥ó¤ÈÊÂ¤Ó¡¢10ËçÌÜ¤Ç¤Ï¸Ð¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÃçÎÉ¤¯¸ª¤òÁÈ¤ó¤À¡£17ËçÌÜ¤Ç¤Ï²¹ÀôÎ¹´Û¤ÎÏ²¼¤ÇÐÊ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Â«¤Î´Ö¤ÎÂ©È´¤¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤è¤¦¤À¡£
¤Þ¤¿18ËçÌÜ¤Ç¤ÏÍºÂç¤ÊÂçÍ°Ã«¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢DAHYUN¡Ê¥À¥Ò¥ç¥ó¡Ë¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¾Ð´é¡£19ËçÌÜ¤Ç¤Ï¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯¤ò´é¤ËÅ½¤Ã¤¿¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖÈ¢º¬¤Ë¥Ä¥¦¥£ÍÍÍè¤Æ¤¿¤Î!?¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¡ÖÁÇËÑ¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤·¤Æ¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö¥Ä¥¦¥£¤Ë²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö»³¤ÎÃæ¤Ç¤â²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¸¥ç¥ó¥è¥ó¤Á¤ã¤ó¤È²¹ÀôÎ¹´Û¥Çー¥È¤È¤¤¤¦¤¢¤ê¤â¤·¤Ê¤¤µ²±¤¬ÁÉ¤ë¡×¡Ö¼«Á³¤Ê»Ñ¤¬Á´Éô²Ä°¦¤¤¡×¤ÈÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¥Ä¥¦¥£¤ÏÀèÆü¡¢Í§¿Í¤È²ÆìÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤è¤¦¤Ç¡¢³¤¤ä¿åÂ²´Û¤òË¬¤ì¤¿¤ê¡¢¥¢¥¤¥¹¤ä¥ª¥ê¥ª¥ó¥Óー¥ë¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£