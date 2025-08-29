◇ナ・リーグフィリーズ―ブレーブス（2025年8月28日フィラデルフィア）フィリーズのカイル・シュワバー選手（32）が28日（日本時間29日）、本拠でのブレーブス戦に「2番・DH」で先発出場。今季初の1試合3本塁打でナ・リーグ本塁打王争いを独走した。初回1死の第1打席で相手先発・クワントリルのカーブを捉え、右翼中段席に特大の46号ソロ。これでドジャース・大谷翔平を抜き、ナ・リーグ本塁打王争いで単独トップに立っ