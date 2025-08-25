¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè2Àá¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£ÂÐ¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î°ìÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢0-2¤Ç¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤¬ÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£½øÈ×¤Ï¸ß¤¤¤Ë¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ò»Å³Ý¤±¤ë¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤¬¥²¡¼¥à¤ò»ÙÇÛ¡£Á°È¾¤Ë2¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¸åÈ¾¤ÏµåºÝ¤Î¶¯¤µ¤òÈäÏª¤·¤Æ¥·¥Æ¥£¤Ë¼çÆ³¸¢¤òÅÏ¤µ¤º¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¤òÀ©¤·¤¿¡£°ìÊý¤Î¥·¥Æ¥£¤Ï¥Ü¡¼¥ë»ÙÇÛÎ¨¤³¤½62%¤È¹â¤¤¿ô»ú¤òµ­Ï¿¤·¤¿¤¬¡¢¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤Ë¶ìÀï¤·¡¢¿ô