¡Ö¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î½ª¤ï¤ê¡×¡Ö¥ª¡¼¥é¤¬¤Ê¤¤¡×¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëOB¤¬¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤ËÇÔ¤ì¤¿¥Ú¥Ã¥×¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè2Àá¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£ÂÐ¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î°ìÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢0-2¤Ç¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤¬ÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£
½øÈ×¤Ï¸ß¤¤¤Ë¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ò»Å³Ý¤±¤ë¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤¬¥²¡¼¥à¤ò»ÙÇÛ¡£Á°È¾¤Ë2¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¸åÈ¾¤ÏµåºÝ¤Î¶¯¤µ¤òÈäÏª¤·¤Æ¥·¥Æ¥£¤Ë¼çÆ³¸¢¤òÅÏ¤µ¤º¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¤òÀ©¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Î¥·¥Æ¥£¤Ï¥Ü¡¼¥ë»ÙÇÛÎ¨¤³¤½62%¤È¹â¤¤¿ô»ú¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤Ë¶ìÀï¤·¡¢¿ô»ú¤Û¤É¤Î¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ý¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈà¤é¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤¬24ºÐ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢(¤³¤Î»î¹ç¤Ï)¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î½ª¤ï¤ê¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¡Ö3´§¤òÃ£À®¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡¢¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¡¢¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¦¥·¥¦¥Ð¡¢¥í¥É¥ê¡¢¥Þ¥Õ¥ì¥º¤é¤¬¤¤¤¿¡£Èà¤é¤ÏÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏÂ¸ºß´¶¤â°Ò¸·¤â¤Ê¤¤¡×
¡Öº£¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ò¸«¤ì¤Ð²áÅÏ´ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£Èà¤é¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥é¤¬¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥¨¥Æ¥£¥Ï¥É(¥·¥Æ¥£¤Î¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥·¥Æ¥£¤¬Àä¹¥Ä´¤Î»þ¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤Ï1¤Ä¤ä2¤Ä¤Î¿ô¾¯¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¾¡¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤Ç¤â¡¢¤â¤¦°ã¤¦¤ó¤À¡£º£¥¨¥Æ¥£¥Ï¥É¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¥Á¡¼¥à¤Ï°ÊÁ°¤Î¥·¥Æ¥£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¡»»¤ò»ý¤Ã¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¡×
ºòÅß¡¢¤½¤·¤Æº£²Æ¤È2¤Ä¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÂç·¿Êä¶¯¤ò¹Ô¤¤¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ËÎ×¤ó¤À¥·¥Æ¥£¡£³«ËëÀï¤Ï4ÆÀÅÀ¤ÎÂç¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¤¬¡¢Â³¤¯2ÀïÌÜ¤ÇÁá¤¯¤â¹õÀ±¤òµÊ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£3Àá¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤È¤ÎÂÐÀï¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÉ¾²Á¤òÊ¤¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£