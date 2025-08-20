ドル円１４７．４５近辺、ユーロドル１．１６５０近辺＝ＮＹ為替 ＮＹ朝方、ドル円は147.45近辺、ユーロドルは1.1650近辺での推移。市場はかなり落ち着いたムードになっている。ＮＹ市場では特段の米経済統計発表は予定されていない。日本時間２１日午前３時に米ＦＯＭＣ議事録（7月29日-30日開催分）が公表される。政策金利据え置き決定も、２名のメンバーが利下げを主張した異例の会合だった。