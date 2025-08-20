代引き配達を利用したネット通販でのトラブル 相談件数が「3倍」FNNプライムオンライン

代引き配達を利用したネット通販でのトラブル 相談件数が「3倍」

  • 「代金引換サービス」を利用した際のネット通販でのトラブル
  • 国民生活センターへの相談件数は前年同期比で約3倍に増えているという
  • 偽物の商品が届き、販売サイト側と連絡が取れないといった相談があるそう
