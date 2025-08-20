Á´¹ñ¹â¹»Ìîµå¤Ï2025Ç¯8·î19Æü¤Ë½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¡Ö²£ÉÍ¹â¹»¡×ÂÐ¡Ö¸©Î©´ôÉì¾¦¶È¡×¤ÎÂè»°»î¹ç¤Ï¡¢¤Þ¤ì¤Ë¤ß¤ëÇ®Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±äÄ¹½½²óÉ½¡¢²£ÉÍ¤Ï¥¨¥é¡¼¤È¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç3ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·7ÂÐ4¤È¤·¤¿¡£½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦²£ÉÍ¤Î¼ÂÎÏ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¸©´ôÉì¾¦¤¬3ÅÀº¹¤òÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¿½½²óÎ¢¡¢¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤«¤éÌµ»àËþÎÝ¤È¤·¤Æ¡¢Áö¼Ô°ìÁÝ¤Î2ÎÝÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤Ë¡£¤½¤·¤Æ½½°ì²óÎ¢2»à1¡¢3ÎÝ¤«¤é¡¢¥µ¥è¥Ê¥éÅ¬»þÂÇ¤Ç»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¡£¸©´ôÉì¾¦¤ÎÆ£°æ´Æ