非関税障壁をどう取り除くか？ 「どんなに米国に譲歩しても、日本人のニーズを満たしていなければ、結局、米国車は売れないだろう」─。こうこぼすのは日系自動車メーカー関係者。 日米関税交渉で懸念されていた25％の追加関税は15％で決着。これと引き換えに米国は米国車の安全基準の手続きを簡素化するといった日本の国内市場開放を迫る。トランプ米大統領は日本市場で米国車が売れていないことを問