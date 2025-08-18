NEC軽井沢72最終日女子ゴルフの国内ツアー・NEC軽井沢72最終日が17日、長野・軽井沢72G北C（6625ヤード、パー72）で行われた。首位タイで出た柏原明日架（富士通）が4バーディー、ボギーなしの68で回り、通算14アンダー。6年ぶりの3勝目をマークした。決着後には父との感動的な光景も中継カメラがとらえていた。15番、16番で連続バーディーを奪取し、1打差で逃げ切った柏原。ギャラリーの拍手に手を挙げて応えた。2019年10月の