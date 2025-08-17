J1町田が第26節C大阪戦に臨み、3-0で完勝。クラブ記録を更新し同リーグ7連勝と公式戦10連勝を達成した。町田は8分に望月ヘンリー海輝のヘディングシュートでゴールネットをゆらしたがVARでノーゴールとなり、その後22分にナ・サンホのミドルシュートで先制に成功する。さらに43分には昌子源からの縦パスをゴール前で林幸多郎が受け、巧みな反転シュートで追加点を奪取。前半を2-0で折り返し、79分にはオ・セフンが相馬勇紀のクロス