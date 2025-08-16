浦和レッズは16日に埼玉スタジアム2002で行なわれたJ1第26節で名古屋グランパスと対戦。2-1で勝利を果たした。今夏に浦和へ加入した小森飛絢が、圧巻の活躍を披露した。開始7分、ドリブル突破したマテウス・サヴィオのパスを受けた小森がペナルティエリア手前から左足を振り抜く。シュートは相手に当たってコースが変わり、ゴールネットに吸い込まれた。第24節・FC東京戦でデビューを果たした小森は、リーグ戦5試合に出場してここ