アーセナルの指揮官ミケル・アルテタは話題を呼んでいるトニー・アダムス氏の主張に反論した。英『METRO』が報じている。約22年間アーセナル一筋でプレイしたレジェンドであり、「ミスター・アーセナル」と呼ばれるトニー・アダムス氏は、アルテタは今シーズンキャプテンを変更する必要があると主張し、マルティン・ウーデゴーからデクラン・ライスに変えるべきだと語っていた。同氏は「ウーデゴーをキャプテンにしたままではリー