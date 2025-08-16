“キャプテン変更”を提言したミスター・アーセナルに指揮官と元守護神が反論！「全員がウーデゴーを選んだ」「そういう変更を始めたらチームに動揺を与えてしまう」
アーセナルの指揮官ミケル・アルテタは話題を呼んでいるトニー・アダムス氏の主張に反論した。英『METRO』が報じている。
約22年間アーセナル一筋でプレイしたレジェンドであり、「ミスター・アーセナル」と呼ばれるトニー・アダムス氏は、アルテタは今シーズンキャプテンを変更する必要があると主張し、マルティン・ウーデゴーからデクラン・ライスに変えるべきだと語っていた。
同氏は「ウーデゴーをキャプテンにしたままではリーグ優勝は無理だ」とまで言い切り、イングランド代表MFをキャプテンに推していたが、アルテタは変わらずウーデゴーはキャプテンに相応しいと考えており、チームメイトたちも同じ意見だと反論した。
また元アーセナルの守護神であり、元イングランド代表GKデビッド・シーマン氏もアルテタと同じ意見なようで、英『TalkSPORT』にて次のように語った。
「そうだね、デクランは良いキャプテンになるだろうが、ウーデゴーがキャプテンなので、私としては変更する必要はないと思う。私が思うに、そういう変更を始めたらチームに動揺を与えてしまうと思う。まず第一に、私は嬉しくない」
「デクランはすでにピッチ上でキャプテンとしての役割を担っている。私がプレイしていた頃は、ピッチ上にキャプテンが8人くらいいたよ。私にとっては大した違いはない。ウーデゴーがピッチ外ではどのような人物か知っている。彼はクラブキャプテンとして素晴らしい仕事をしている。だから私としては、それは放っておいてキャプテンの話ではなく、サッカーに集中しようと思う」
アーセナルの開幕戦は日本時間の18日深夜0時30分キックオフだ。いきなりアウェイでのマンチェスター・ユナイテッド戦となるが、今シーズンこそリーグタイトルを狙うアルテタ・アーセナルは白星スタートを飾れるか。