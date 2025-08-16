共同記者発表後、握手するロシアのプーチン大統領（左）とトランプ米大統領＝15日、米アラスカ州アンカレジ（ロイター＝共同）【アンカレジ共同】いつもの勝ち誇った雰囲気はなかった。15日、米アラスカ州アンカレジでロシアのプーチン大統領との首脳会談に臨んだトランプ米大統領。会談後の共同記者発表では目立った成果を打ち出せず、険しい表情で短く握手し、会場を後にした。会談前、専用機から降り立ち握手をする2人には