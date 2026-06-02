イスラエルによるレバノンへの攻撃をめぐり、アメリカのトランプ大統領が「誰もがあなたを憎んでいる」などとネタニヤフ首相を激しく非難したと報じられました。トランプ大統領は1日、イスラエルのネタニヤフ首相とレバノンへの攻撃をめぐって電話会談を行いました。アメリカのニュースサイト「アクシオス」は、トランプ大統領がこの会談の中で「クレイジーだ」などとネタニヤフ首相を厳しく非難したと報じました。アメリカの当局