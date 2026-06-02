アメリカのトランプ大統領は、自らの仲介によってイスラエルと親イラン武装組織ヒズボラが、互いに攻撃しないことで合意したと主張しました。【映像】攻撃停止を主張したトランプ大統領トランプ大統領は1日SNSで、イスラエルのネタニヤフ首相とヒズボラ側のそれぞれと電話会談したと明らかにしました。トランプ大統領は、イスラエルがレバノンの首都に「部隊を派遣しない」とする一方で、ヒズボラ側も「すべての発砲を停止す