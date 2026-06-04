アメリカのトランプ大統領は3日、イランとの戦闘終結に向けた協議をめぐり、イランが核兵器を保有しないことで合意したと主張しました。トランプ大統領は3日に放送されたポッドキャスト番組で、イランが「核兵器を持たないことに合意した」と主張しました。その上でイランの最高指導者モジタバ・ハメネイ師について、戦闘終結に向けた協議の意思決定に「間違いなく関与している」との見方を示しました。トランプ氏はまた、モジタバ