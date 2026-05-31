出演辞退を表明したラッパーのヤングMCさん＝2022年、米イリノイ州（AP＝共同）【ワシントン共同】米国の建国250年を祝う行事「フリーダム250」の一環として予定されるコンサートを巡り、アーティストの出演辞退が相次いでいる。トランプ大統領の肝いりイベントだったが、30日に交流サイト（SNS）で「三流アーティストは必要ない」と怒りをぶちまけた。イベントは首都ワシントンの連邦議会議事堂に面する緑地帯ナショナルモー