米建国250周年記念コンサートへの出演辞退を表明した（左から）ヤングMC、ブレット・マイケルズ、マルティナ・マクブライド,/Shutterstock via CNN Newsource（CNN）米国の建国250周年を祝福するコンサートに、出演予定のアーティストが一人も現れなかったら一体どうなるだろうか？トランプ政権が立ち上げた官民連携事業「フリーダム250」は、まさにそのような事態に直面している。今週、一連の主要コンサートに登場予定だったアー