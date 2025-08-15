Image: Amazon, Rakuten, KEEN 夏の足元、気づけば毎年ほぼ同じ一足に頼ってしまう……。ギズ編集部員も例外ではなく、「今年もやっぱりキミに決めた！」となってしまう、選び抜いたスタメンがいます。街歩きからアウトドア、フェス、海、川遊びまで。つま先ガード型からリカバリーサンダルまで、それぞれのライフスタイルやこだわりにぴたりとハマる相棒たち。まだまだ終わらない夏を何倍も