コロンビア出身の人気歌手マルーマ（31）が、コンサートに赤ちゃんを連れて来たファンを注意した。 【写真】かつて37歳年上のマドンナと妖しいステージを繰り広げたことも 先日メキシコシティでの公演中、自身も1歳5か月の子がいるマルーマは、観客席の中に耳の保護具をつけていない赤ちゃんがいることに気づき、赤ん坊を「おもちゃのように」扱うなと母親を注意したという。 SNSに投稿された動