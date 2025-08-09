女優の上白石萌音（27歳）が、8月9日に放送されたバラエティ番組「笑ってコラえて！2時間SP」（日本テレビ系）に出演。「名前が紛らわしくてごめんなさい！」と語った。上白石は今回、人気コーナー「カメラに向かってごめんなさいSP」に登場し、「名前が紛らわしくてごめんなさい！」と謝罪。それは「たとえば司会者の方とか、スタッフの方とか、私の名前を紹介してくださる役回りの方が、毎回名前を言う前にグッと気合いを入れら