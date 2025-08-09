上白石萌音「名前が紛らわしくてごめんなさい！」親も“萌音”と“萌歌”間違える
女優の上白石萌音（27歳）が、8月9日に放送されたバラエティ番組「笑ってコラえて！2時間SP」（日本テレビ系）に出演。「名前が紛らわしくてごめんなさい！」と語った。
上白石は今回、人気コーナー「カメラに向かってごめんなさいSP」に登場し、「名前が紛らわしくてごめんなさい！」と謝罪。それは「たとえば司会者の方とか、スタッフの方とか、私の名前を紹介してくださる役回りの方が、毎回名前を言う前にグッと気合いを入れられるのを肌で感じております」と語る。
そして「まず、“上白石”って名字が1個トラップじゃないですか。白石でいいものを…」とし、さらに「名字越えたかと思ったら“萌音”か“萌歌”って分かれ道が」あると話す。
ただ、「でも、安心していただきたいのが、親も間違えます（笑）」とのこと。「（妹の萌歌と）部屋に2人でいて、母の怒号が飛んできて『萌歌！来なさい！』って言われて、萌歌が行ったら間違ってた、とか（笑）」と語る。
また、スタッフから「ご両親はどういう思いでお二人に名前をつけた？」と聞かれた上白石は「“も”から始めたかったっていうのは聞いていて。海外でも覚えてもらいやすい名前をっていうことで、画家のモネと、コーヒーのモカ。海外でも覚えやすいようにした結果、日本で覚えづらくなってしまって（笑）」と笑った。
