来春での活動終了を発表している嵐が8日、公式Xを更新。メンバー5人が集結した動画を「おすそわけ」した。「先日、始動したファンクラブ限定の新たな動画コンテンツ『嵐Movie』その様子の一部を皆さんにおすそわけ！」とつづり、30秒の動画を公開した。道が冒頭、大野智、櫻井翔、二宮和也、相葉雅紀、松本潤の5人が集結し「皆さん、嵐で〜す!」とあいさつ。6月17日に42歳になった二宮を祝うシーンを公開。動画の最後、二宮が「