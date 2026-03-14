2026年に活動を終了すると発表しているアイドルグループ「嵐」が26年3月12日、公式インスタグラムを更新。新曲「Five」のオフショットを披露した。「本当にありがとうございます」公開されたのは、5人そろって笑顔をみせるオフショット。後ろには、大きく「5」の数字がデザインされたバスが停まっているのもポイントだ。センターでは、チェック柄のジャケットとボルドーのシャツにカーキのパンツをあわせ、おでこをみせたヘアスタ