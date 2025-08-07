大相撲の夏巡業が７日、茨城・古河市のイーエスはなもも体育館で行われ、横綱・豊昇龍（立浪）が合流した。名古屋場所は左足親指のけがで途中休場していた。左足に足袋を履き、ぶつかり稽古で幕内・草野に胸を出すなど調整し、地元の子供たちの稽古相手も務めた。支度部屋では「完全に治ったわけではないが、そんなにひどい痛みでもない。なまってる体を動かなきゃダメ」と語った。左足親指は名古屋場所前の出稽古で痛め、本場