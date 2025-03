トリップドットコム(Trip.com)は、「j-hope Tour "HOPE ON THE STAGE" in JAPAN」のチケットをアプリ限定で先着販売する。4月19日と20日にさいたまスーパーアリーナ、5月31日と6月1日に京セラドーム大阪で開催される。埼玉公演は3月27日午後1時から、大阪公演は4月3日午後1時から販売を開始する。価格は18,800円で、別途手数料3,128円が必要となる。スタンド注釈付き指定席で、1名につき2枚まで購入できる。購入したチケットは当