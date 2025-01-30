先週行われたUEFAチャンピオンズリーグのヤングボーイズ戦で、セルティックFW前田大然がレッドカードを受けた。その影響により、29日に開催されるアストン・ヴィラ戦は欠場が決定していたが、さらに厳しい制裁が下されたようだ。『Daily Record』が29日に報じたところによると、UEFA（欧州サッカー連盟）は前田大然のレッドカードによる処分を拡大し、2試合の出場停止処分を課すことを決定した。UEFAの懲戒委員会は、前田がヤング