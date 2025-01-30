サウジアラビア1部アル・ヒラルとの契約を解除し、母国ブラジル1部のサントスに復帰したブラジル代表FWネイマール。その給料額が悲惨だとして話題になっている。イギリス紙『The Sun』によると、ネイマールは今回サントスと6カ月契約を結び、その基本給はなんと620万円。2年500億円超の超大型契約を結んでいたサウジアラビア時代と比較すると大幅なマイナスになっている。同紙によるとこの金額はチェルシーの元イングランド代表GK