ºòÇ¯12·î¤Ë±Ñ¹ñ¿³È½°÷¤ÎÅý³çµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëPGMOL¡ÊThe Professional Game Match Officials Limited¡Ë¤«¤é²ò¸Û¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥¯¡¼¥È»á¡£42ºÐ¤Î¥¯¡¼¥È»á¤Ï¡¢2018Ç¯¤«¤é¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÅ«¤ò¿á¤¤¤Æ¤­¤¿·Ð¸³Ë­ÉÙ¤Ê¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥í¥Ã¥×Á°´ÆÆÄ¤òÇÍ¤ëÆ°²è¤¬Î®½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ÇÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥¯¡¼¥È»á¤Ï¡¢¡ØThe Sun¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥²¥¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡£¤Þ