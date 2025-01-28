¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°²ò¸Û¤Î42ºÐ¸µ¿³È½¡¢Æ±À°¦¤È¥³¥«¥¤¥ó»ÈÍÑ¤ò¹ðÇò ¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥²¥¤¡×
ºòÇ¯12·î¤Ë±Ñ¹ñ¿³È½°÷¤ÎÅý³çµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëPGMOL¡ÊThe Professional Game Match Officials Limited¡Ë¤«¤é²ò¸Û¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥¯¡¼¥È»á¡£
42ºÐ¤Î¥¯¡¼¥È»á¤Ï¡¢2018Ç¯¤«¤é¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÅ«¤ò¿á¤¤¤Æ¤¤¿·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥í¥Ã¥×Á°´ÆÆÄ¤òÇÍ¤ëÆ°²è¤¬Î®½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ÇÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥¯¡¼¥È»á¤Ï¡¢¡ØThe Sun¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥²¥¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸½¼ÂÆ¨Èò¤Î¤¿¤á¤Ë¥³¥«¥¤¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤âÇ§¤á¤¿¡£
¡ÖÆÃ¤Ë10Âå¤Îº¢¤Ï¿¼¤¤æ·ÃÑ¿´¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£Î¾¿Æ¤Ë¤Ï21ºÐ¤Þ¤Ç¡¢Í§¿Í¤Ë¤â25ºÐ¤Þ¤Ç¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¼«Ê¬¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ê¥Æ¥£¤À¤±¤¬ÍýÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤¬¥²¥¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò±£¤¹¤³¤È¤ËËÜÅö¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ËÜÅö¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£
¼«Ê¬¤Ï¼ã¤¤¿³È½°÷¤È¤·¤Æ´¶¾ð¤ò±£¤·¡¢¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ê¥Æ¥£¤â±£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿³È½¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤»ñ¼Á¤À¤¬¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤ÏºÇÄã¤Î»ñ¼Á¡£¤½¤ì¤¬°ìÏ¢¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¼«Âº¿´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ê¥Æ¥£¤Ë¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Ï¥²¥¤¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¹¤¤´Ö¡¢¡Ø¼«Ê¬¡Ù¤ò¸Ø¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿¡£
»ä¤Ï¿³È½¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÉÔ²÷¤ÊÉî¿«¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¼«Ê¬¤Î¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬²Ã¤ï¤ì¤Ð¡¢ËÜÅö¤Ë¿É¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼³¦Á´ÂÎ¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¹¤¯¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¡¢º¹ÊÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£
¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤È¤·¤ÆÇÍÀ¼¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢·â¤¿¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÆ¬¤òÆÍ¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÊÌôÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ËÆü¤´¤È¡¢½µ¤´¤È¡¢·î¤´¤È¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤º¤Ã¤È»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤ÏÆ¨¤²Æ»¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤ä»Å»ö¤Î²á¹ó¤µ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¡£ ¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÆ»¤òÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÑ¤º¤«¤·¤¯»×¤¦¡×
¡Ö¥²¥¤¡¢¥³¥«¥¤¥ó¡ÄÅÅ·â°úÂà¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿4¤Ä¤Î¥±¡¼¥¹¡×
¥¯¡¼¥È»á¤Ï¡¢ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿±ÇÁü¤Ç¡Ö¥¯¥½ÐþËý¤Ê¿Í´Ö¤È¤ÏÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢Èà¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±ÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¤¥Ä¤Î¥¯¥½ÌîÏº¡¢¥¯¥½¤¬¡×¤Ê¤É¤È¥¯¥í¥Ã¥×´ÆÆÄ¤òÇÍÅÝ¡£Èà¤Ë¤ÏÌôÊª»ÈÍÑµ¿ÏÇ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ää¿¦½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ë²ò¸Û¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£