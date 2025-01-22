日本代表MF遠藤航が所属するリヴァプールは、21日のUEFAチャンピオンズリーグ対リール戦に2-1で勝利した。これでリーグステージでは破竹の開幕7連勝。遠藤は同点に追いつかれた直後の後半18分から途中出場した。『Liverpool Echo』は「相手を抑え込んでフリーキックを貰うトレードマークな場面もあった。クラシック遠藤」として7点の評価を与えていた。アルネ・スロット監督のもとでプレミアリーグでも首位に立つリヴァプールだが