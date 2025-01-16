½÷Í¥¤Îº´¡¹ÌÚ´õ¡Ê36ºÐ¡Ë¤¬¡¢1·î19ÆüÊüÁ÷Í½Äê¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡ÊËèÆüÊüÁ÷¡¦TBS·Ï¡ËÍ½¹ðÆ°²è¤Ç¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤¤ÂçÀ¯°¼¤¬¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¸ý¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖÃÏ¹ö¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚ¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£ÈÖÁÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎÂçÀ¯¤È¤ÏÃç¤¬ÎÉ¤¯¡¢°ì½ï¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯Ãç¤À¤ÈÏÃ¤¹¤¬¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¡ÊÂçÀ¯¤Ï¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¤â¤½¤Ä¤Ê¤¯¤³¤Ê¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±