◆ いつでもみんなのプロ野球！実況アナルーム1月のテーマは“今年注目の新人選手”「ニッポン放送ショウアップナイター」のアナウンサー陣11名が週替わりで登場する月替わりの『統一テーマ』で語ってもらう“実況アナルーム”。今年最初のテーマは“今年注目の新人選手。今年最初の実況アナルームに登場するのは、胡口和雄アナウンサーだ。胡口アナは今年注目の新人選手にロッテのドラフト1位・西川史礁外野手（青山学院大）