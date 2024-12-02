BACH Ultimate ナスペックは、Vienna Acousticsのフロア型スピーカー「BACH Ultimate」を数量限定で12月5日に発売する。初代「Bach」の発表から30年、バッハ生誕300周年を記念して作られた。価格はペアで110万円。 バッハは「数学的で非常に精密な音楽を作曲したが、その複雑さゆえに音楽的な課題を解決するための非常に独創的なアイデアが必要だった。同様にVienna Acousticsのスピーカーも、高度