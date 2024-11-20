兵庫県知事選で再選を果たした斎藤元彦氏が当選翌日の１８日にＹｏｕＴｕｂｅ「ＲｅＨａｃＱリハック」の生配信に出演。「斎藤元彦ｖｓ高橋弘樹再選から一夜…兵庫県これからどうなる？」と題して２時間超の対談を行った。疑惑告発文書問題が端緒となった一連の問題、不信任決議、出直し選挙をはじめ、後半１時間は今後の政策について語った。今回、問題が指摘され、一部で反省報道もある旧来メディア報道に関して。斎藤