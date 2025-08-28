2024年7月の東京都知事選、11月の兵庫県知事選、そして今年7月の参議院選挙……この1年ほどで、選挙におけるSNSの存在感が急速に大きくなってきました。SNSを軸にしたデジタル戦略次第で、票が大きく動き、選挙の行方が変わる。そう感じている読者の方は多いのではないでしょうか。SNSをバズらせ、特に選挙に強く影響する「怒り」を煽るにはどうしたらいいのか？海外勢力が日本の選挙に介入することは可能なのか？平将明デジタル大