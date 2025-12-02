《本日お誕生日を迎えて家族に2年分たっぷり祝ってもらいました！体調を心配してくださる方がいらっしゃいますが私は元気ですありがとうございます休む暇もなく12月末まで駆け抜ける予定です》11月28日、Instagramにこう綴ったのはPR会社「merchu」の代表取締役を務める折田楓氏だ。折田氏は、’24年11月の兵庫県知事選挙で失職後の“出直し選挙”に挑み再選した斎藤元彦知事（48）とともに、選挙期間のSNS運用に関して公職選