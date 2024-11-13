Uber Eatsは11月14日から、自律走行するデリバリーロボットを使用した配達サービスを、大阪市内の一部地域で開始する。Uber Eats Japanがデリバリーロボットを展開するのは、2024年3月の東京に続き全国で2都市目。今回の取り組みで使用されるCartken製デリバリーロボットは、高度なAIモデルやアルゴリズムを活用した物体検知技術、自律走行性能、遠隔操作機能などを備えており、道路交通法に定める遠隔操作型小型車として最高時速5