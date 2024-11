2024年11月5日、ストリーミングサービス大手・Netflixのフランスとオランダのオフィスが、脱税の疑いにより家宅捜索を受けました。Netflixのフランス部門はオランダ部門と協力することで、フランスで収める税金を回避していた疑いがあるとのことです。Netflix under tax fraud investigation as offices in France and Netherlands raided | Reutershttps://www.reuters.com/business/media-telecom/investigators-search-netflix-