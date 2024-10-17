○経済統計・イベントなど ０８：５０日・貿易統計（通関ベース） ０９：３０豪・失業率 ０９：３０豪・新規雇用者数 １０：２０日・１年物国庫短期証券の入札 １３：３０日・第３次産業活動指数 １８：００ユーロ・貿易収支 １８：００ユーロ・消費者物価指数（改定値） ２１：１５ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）理事会の結果発表 ２１：３０米・小売売上高 ２１：３０