１７日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・貿易統計（通関ベース）

０９：３０ 豪・失業率

０９：３０ 豪・新規雇用者数

１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札

１３：３０ 日・第３次産業活動指数

１８：００ ユーロ・貿易収支

１８：００ ユーロ・消費者物価指数（改定値）

２１：１５ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）理事会の結果発表

２１：３０ 米・小売売上高

２１：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２１：４５ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁の定例記者会見

２２：１５ 米・鉱工業生産

２２：１５ 米・設備稼働率

２３：００ 米・企業在庫

２３：００ 米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数



○決算発表・新規上場など



決算発表：ディスコ<6146>

※海外企業決算発表：ネットフリックス，台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）



出所：MINKABU PRESS