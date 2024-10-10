【「マクドナルド」：ハッピーセット予告画像】 10月10日 公開 日本マクドナルドは、次回ハッピーセットの予告画像を公開した。 今回同社公式Xアカウントに公開された情報によると、「全国47都道府県から、やってくる！」のコメントと共に4キャラクターの目元画像を公開。 上から栃木県佐野市の「さのまる」、千葉県の「チーバくん」、島根県の