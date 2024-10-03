きょう未明、山形市の国道で、歩行者が車にはねられる事故があり、大学生の男性が死亡しました。 【写真を見る】山形市で大学生の男性（21）が車にはねられ死亡現場にはタイヤ痕、電柱が損傷 警察で事故の原因について調べを進めています。 死亡したのは山形市東青田二丁目の大学生松本宙さんです。 警察と消防によりますときょう午前0時半ごろ、山形市東青田の国道13号で道路を横断中だった松本さんが北から南に向かって