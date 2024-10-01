バスケットボールＢリーグ２部、山形ワイヴァンズのシーズンが、いよいよスタートします！ 【写真を見る】シーズンイン直前！ 山形ワイヴァンズの選手が必勝を誓うファンは至近距離で選手にエール！（山形） これを前に、このほど（先月２８日）シーズンイン直前イベントティップオフパーティーが開かれ、選手がファンたちを前に必勝を誓いました。 ワイヴァンズは昨