きのう午後５時前、米沢市でバイクを運転していた男性がガードレールに衝突し、大ケガをしました。 きのう午後４時５０分ごろ、米沢市万世町の東北中央自動車道・米沢八幡原インターチェンジで、福島方面から来たバイクが一般道に降りようとしたところ、一般道につながる通路のカードレールに衝突し、転倒しました。 この事故で、バイクを運転していた米沢市丸の内の６７歳の男性が、右手首の骨を