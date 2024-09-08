ダイソーをパトロールしていると、専門店でしか買えないと思っていたモニタースタンドが販売されていました！しかもお値段は￥550（税込）。これは買ってみるしかない…と、早速GETしてきましたよ♪組み立ても簡単で、スタンドのクオリティの高さにも驚き。コスパ重視の方は即買い推奨です◎早速ご紹介していきます♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：モニタースタンド（組み立て式）価格：￥550（税込）サイズ（約）