初代アメリカ大統領のジョージ・ワシントンのプランテーションがあった場所として知られている、バージニア州マウントバーノンの邸宅の床下から、約250年前のガラス瓶が2本発見されました。その中からは、奴隷として働かされていた人々によって収穫された可能性があるサクランボが回収されています。Archaeologists Discover Two Intact, Sealed 18th Century Glass Bottles During Mansion Revitalization at George Washington’