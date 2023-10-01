いま“絶対に盛らせない”SNSアプリが若者たちの間で大人気だ。【映像】盛らずに投稿された若い女性たちの写真（複数カット）話題となっているアプリは『BeReal.』。2020年にフランスでリリースされ、昨年からダウンロード数が世界規模で急増中だ。街の人の声を聞くと「大体週5くらいで（やっている）」「投稿していないときもありますけど、基本投稿するようにしています」と回答。アプリの名前の通り「リアルを見せるこ